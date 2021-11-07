Türkiye Gazetesi

Hatay Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde "basit yaralama" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu H.M'yi (41) evinde gözaltına aldı. Sorguya alınan zanlı, 2003 yılında Tunceli Mazgirt ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediğini itiraf etti. Bu saldırıda, Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ı şehit ettiğini söyledi. 2009 yılında ise Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü anlattı. Ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalında gömdüğünü dile getirdi. PKK'lı terörist, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eli kanlı militan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"BİZ O TERÖRİSTİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLİYORDUK"

Bu olayın ardından 18 yıl önce şehit olan Emin Urhan'ın Kayseri'deki ailesi konuştu. Baba Hasan Urhan, oğlunu şehit eden PKK'lı teröristin yakalanmasından mutlu olduklarını söyledi. Urhan, "Biz o teröristin öldüğünü biliyorduk. 18 yıldan beri o öyle hayatta olup bizim böyle çile çektiğimiz bizi çok üzdü. Onun ağır ceza almasını istiyoruz. Biz de burada ferahlarız. Böyle bir şeyi dünyayı terk etmeden duyarsak rahat ölürüz" ifadesini kullandı.

"VATANIMIZI BÖLMEYE ÇALIŞANLARA ALLAH FIRSAT VERMESİN"

Teröristin yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Urhan, şöyle devam etti: Yakalayanlara teşekkür ediyoruz. Ellerine, ayaklarına sağlık. Allah askerimize güç ve kuvvet versin. Buradan hürmetlerimi sunuyorum, gözlerinden öpüyorum o askerlerimizin. Allah kader etti, her kuruluşun bir ismi var ama bizim kuruluşun ismi şehitler derneği. Bundan dolayı iftihar ediyorum ve seviniyorum. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, imanımız sönmesin inşallah. Vatanımızı bölmeye çalışanlara Allah fırsat vermesin. Allah terör örgütlerini ıslah eylesin.