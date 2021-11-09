Türkiye Gazetesi

İzmir İnciraltı mevkiindeki Çakalburnu Lagünü’nde şaşırtan manzara. Denizde görülen marullarının alanı genişlerken, suyun yüzeyi adeta yeşil örtüyle kaplandı. Vatandaşlar ise endişeli.

İNCİRALTI MEVKİİNDE GÖRÜLMÜŞTÜ

İzmir’de genellikle Bostanlı sahilinde meydana gelen aşırı alg çoğalması, geçen günlerde İnciraltı mevkiinde de görülmüştü.

YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Deniz marulu olarak da bilinen aşırı alg çoğalması nedeniyle İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü yemyeşil oldu, vatandaşlar deniz marullarının yoğunluğu nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

“SU GÖRÜNMEZ HALDE”

Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz marulunu ilk kez gördüğünü belirten Keziban Gülen isimli vatandaş, “Ne olduğunu bilmiyorum. Önceden bu görüntü yoktu. Sudaki canlılar için yararlı yoksa zararlı mı diye kaygı yaşıyoruz. Su üzerindeki yeşillik son zamanlarda iyice arttı. Neredeyse su görünmez halde” dedi.

“CANLILARA ZARAR OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Ayşen Gülen ise “Daha önce de bu görüntüyle karşılaştım ama bu kadar yoğun değildi. Suyun üzerindeki hayvanlar rahatsız görünmüyor ama yine de bu durumun canlılara zararlı olabileceğini düşünüyorum. Doğadaki dengelerin bu denli bozulmaya başlaması hayra alamet görünmüyor. Deniz marulu oluşumu olumlu bir şey değildir diye tahmin ediyorum” diye konuştu.

HALK TEDİRGİN

Bazı vatandaşlar ise deniz marullarının geçen seneye göre daha az olduğunu söyledi. Ender Kodan isimli vatandaş, “Bu görüntünün deniz yosunu olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak gelişen, insan katkısı ile olmayan bir şey olabilir. Ben 2 yıldır buradan geçiyorum. Geçen sene daha yoğundu. Bu yıl ise seyrekleşmeye başladığını gözlemledim” ifadelerini kullandı.

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