Türkiye Gazetesi

Nisan ayında Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanırken, birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ve İHA'lardan aktarılan görüntülerin ışığında belirlenen bölgeler yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor.

BİR AYDA 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin 'girilemez' dedikleri alanlarda ilerleyerek terör örgütü tarafından kullanılan 163 mağarayı tek tek imha eden komandolar, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında sadece ekim ayında 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bir ay içinde teröristler tarafından kullanılan 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roketatar, 7 uçaksavar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, haberleşme sistemleri, ağır silahlara ait 7 bin 300, hafif silahlara ait 15 bin civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40’ın üzerinde EYP ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

DOĞU VE BATI KARARGAHLARI İMHA EDİLDİ

Harekat kapsamında teröristler tarafından kullanılan 12 kritik nokta da komandolar tarafından imha edildi.

Bunlardan ikisi teröristlerce 'Doğu Karargahı' ve 'Batı Karargahı' olarak adlandırılan bölgeler oldu. Terör örgütünün barınak, eğitim, lojistik merkezi ve sözde karargah olarak kullandıkları söz konusu mağaralar komandolar tarafından tahrip edildi.

Komandoların mağaraları arama ve tahrip görüntüleri paylaşıldı.

KOMANDOLARIN 'TERÖRİSTLERİN İNLERİNE' GİRDİĞİ ANLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının teröristler tarafından kullanılan mağaralardaki aramalarına ait görüntüler de dikkat çekti. Gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar buralardaki 'odaları' tek tek kontrol ediyor. Silah ve mühimmattan, haberleşme cihazlarına kadar birçok malzemenin bulunduğu mağaralar daha sonra Mehmetçik tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.

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