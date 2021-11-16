Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na kruvaziyerle 900 turist geldi. Alışveriş yapan turistler uzun süredir pandemi kısıtlamalarından sonra bölgeyi sevindirdi.

Bahama bayraklı "Norwegian Jade" gemisindeki çoğunluğu ABD vatandaşı turistler, limandan giriş yaptı.



Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na kruvaziyerle 900 turist geldi.



Turistlerden bazıları Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Kent merkezinde kalanlar ise tarihi mekanları gezdi, alışveriş yaptı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 15 katlı geminin 295 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğinde olduğunu söyledi.

Kruvaziyer turizmindeki hareketliliğin sevindirici olduğunu belirten Güngör, "2022 yılında özellikle Kuşadası Limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başlayacak. Zor günleri geride bırakıp hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağız." dedi.



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