Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 356 bin 514 Covid-19 testi yapıldı. Sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 25 bin 101 kişi oldu. 227 kişi ise koronadan can verdi. İyileşenlerin sayısı 27 bin 447 olarak bildirildi.

EN ÇOK AŞI ORDU’DA

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

ŞANLIURFA YİNE AŞILAMADA GERİDE

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

“KAPALI ORTAMLARDA DİKKATLİ OLALIM”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca “Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri, dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

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