Türkiye Gazetesi

ABD ve Yunanistan, Ege'de eğitim amaçlı ortak tatbikat yaptı.Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, tatbikata katılan ABD'nin 6. Filosuna ait USS Mount Whitney isimli savaş gemisini ziyaret etti. Yunan Deniz Kuvvetlerine ait gemi ve Yunan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da katıldığı PASSEX tipi tatbikatta, iletişim ve manevra çalışmaları yapıldı.

Yunanistan'da sığınmacıları kurtaranlara 25 yıla kadar hapis talebi Yunanistan'da bir grup aktivistin başı yargıyla dertte. Sebebi ise mültecileri ölümden kurtarmak. Aktivistlerin bu iyiliğine karşı Yunan adaleti, her birine 25 yıla kadar hapis vermeyi planlıyor.

Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Nankörlüktür Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada mülteci krizinde Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Türk SİHA’ları karşısında Yunanistan çaresiz kaldı: “Masrafsız baskı kuruyor” Türkiye’nin yerli imkanlarla ürettiği İHA/SİHA teknolojisi, küresel çapta ses getirmeye devam ediyor. Ege’de yaşananları aktaran Yunan medyası, Türk SİHA’larının Atina’da oluşturduğu tabloyu gözler önüne serdi. Aynı zamanda basında Türkiye'nin, Yunanistan üzerinde 'masrafsız baskı' kurduğu kaydedildi.