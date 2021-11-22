Türkiye Gazetesi

Antalya’da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış saati uygulamasına değindi. Kış saati uygulamasının 2016 yılında hayata geçirildiği bilgisini veren Bakan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıkladı.

6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLIYOR

Bakan Dönmez kış saati uygulaması ile 6 milyar liralık bir tasarruf yapıldığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi."

“HERKES KENDİ İŞİYLE MEŞGUL OLSUN”

Çok konuşulan kış saati uygulaması hakkında gelen tepkiler üzerine konuşan Dönmez, “Herkes kendi işiyle meşgul olsun. Herkes kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirsin. İşleriyle gündeme gelemeyenlerin tek işi var. O da sağa sola sataşmak. Bizim böyle işlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz memleket, gücümüz insanımız” ifadelerini kullandı.

TRT payı ile enerji fonu kesintileri kaldırılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.