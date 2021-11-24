Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
FETÖ operasyonunda gözaltına alındı, emekli astsubay tutuklandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli emekli astsubay tutuklandı.
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı İzmir merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'yle bağlantılı olduğu belirlenen, 15'i muvazzaf ve 32'si eski asker olan 112 şüpheliden 76'sı yakalanarak gözaltına alındı.