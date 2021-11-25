Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz’de bir yandan masada kalıcı bir çözüm ararken, diğer yandan sahada araştırmalarını sürdüren Türkiye, bölgede güvenliği artırmak için de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yapımı düşünülen beş gözetleme istasyonundan biri Mersin’in Anamur ilçesine diğeri ise Hatay Keltepe’de yapılıyor.

KKTC’de Kimliklendirme ve İzleme Merkezi ile Harekât Merkezinin kurulması çalışmalarına da başlandı. Harekât merkezlerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor.

GEMİLERİN KONTROLÜNÜ YAPACAK

Sahil Gözetleme İstasyonu sisteminin özellikleri de dikkat çekiyor. İstasyonlar, emniyet bölgesi tanımlama, seçilen gemi tipi için giriş, çıkış, hız ve ivmelenme alarmı, gemilere ait kimlik ve seyir bilgisinin kontrolü, uzaktan kontrol sistemi, hareket algılama gibi donanıma sahip olacak.

Cihat Yaycı: Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmeliyiz Mavi Vatan doktrininin mimarı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, sismik araştırma ve sondaj gemilerin Doğu Akdeniz’den çekilmesini ve bölgede henüz Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmemesini eleştirdi.

Doğu Akdeniz'de Rum provokasyonuna cevabı verdik Rumların kışkırtıcı girişimlerine, Akdeniz Kalkanı Harekâtı doğrultusunda bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk savaş gemileri cevabı verdi. İkaza rağmen kıta sahanlığına giren gemi geldiği gibi gönderildi.