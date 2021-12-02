Türkiye Gazetesi

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen yerli deniz topunun atış testine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’da katıldı. Atışın ardından önemli açıklamalarda bulunan Akar, ABD ile yaşanan F-35 gerilimine değindi. ABD ile temasların sürdüğünü belirten Akar, . En son 27 Ekim'de Ankara'da görüşüldü. Görüşmenin devamı konusunda mutabık kalındı. Önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelinecek. Biz toplantıda pozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk." dedi.

“İNLERİNİ BARINAKLARINI BAŞLARINA YIKTIK”

NTV'de soruları yanıtlayan Bakan Akar, terörle mücadeleye ilişkin, "Bunların inlerini barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Tek hedefimizin teröristler olduğu, Kürtlerin kardeşimiz olduğunu her zaman söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKAR’DAN F-35 MESAJI

Bakan Akar, F-35 konusuna ilişkin ise, "Temaslarımız sürüyor. En son 27 Ekim'de Ankara'da görüşüldü. Görüşmenin devamı konusunda mutabık kalındı. Önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelinecek. Biz toplantıda pozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. F-16'ların ömrü tamamlandı. F-35 almamız engellendi. Yabancı askeri satışlar çerçevesinde ihtiyacımızı belirttik. 40 adet F-16 talebimizi ilettik. Heyetlerarası görüşmede dile getirildi. ABD Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarımızın karşılanabileceğini ancak kongre onayı gerektiğini belirtti. Bunların sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

“SINIR GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK”

Sınır güvenliğini de ele alan Akar, "Personele takviye yaparak tedbirler sıkılaştırıldı. Sınırlara birlik takviyesi yaptık. Sadece Suriye sınırı değil İran ve Irak sınırlarında da önlemler aldık. Beton duvar, hendek ve tel örgüler var. Huduttaki geçişlerin önlenmesi için Mehmetçik büyük çaba gösteriyor. 1 Ocak'tan bu yana 99 bin 251 kişi hudutlarda yakalandı." diye konuştu.

SURİYE KONUSUNA DEĞİNDİ

Bakan Akar, Suriye'deki gelişmelere dair ise şunları söyledi: Rusya ve ABD ile attığımız imzaların gereğini yapıyoruz. Ateşkes ihlallerinin azaldığını görüyoruz. Bizim kontrol ettiğimiz yerlere İdlib başta olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz geri döndü.

"CUMHURBAŞKANIMIZ PUTİN İLE YARIN GÖRÜŞECEK"

Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili de konuşan Akar, "Bu bölgede herhangi bir gerginliğe izin vermeden siyasal çözümlerle ilerlenmesinden yanayız. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşecek." dedi.

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