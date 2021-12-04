Türkiye Gazetesi

Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Birileri Ankara'nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken biz 81 ilimizi 10-15 kez ziyaret ettik. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla kapısı çalınmayan ev, hali hatrı sorulmadık kişi bırakmamak için ter döktük.

İlim, irfan, liyakat sahibi hocalarımızla, kanaat önderlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Toplumumuzun her kesimiyle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu toplantılardan gerçekten çok verim aldık.

"BU OYUNA ASLA DÜŞEMEYİZ"

2023'e giden süreçte millete hiçbir şey vaat edemeyenler bu açıklamalarla Türkiye'yi gererek, insanlarımızı kutuplaştırarak kapatmaya çalışıyor. Kalkıpta bu ülkede yüzde 52 oy ile Cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayri milli kabul eden zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyorum. Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli kabul edersiniz? Böyle bir anlayış olabilir mi?

Girdiği bütün seçimlerden kaybederek çıkan bu zihniyetin ulaşacağı yer ne olduğunu benim değerli kardeşlerim siz bilirsiniz. "Benden sonra tufan" mantığıyla daha da çirkefleşeceği anlaşılıyor. Bu oyuna asla düşemeyiz. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz.

"KİM BİLİR DAHA NE İTİRAFLAR ORTAYA SAÇILACAK

Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacak.

Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecek.

Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur."

Detaylar birazdan...