Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.



MSB paylaşımında

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.



MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım