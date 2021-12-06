Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anlaşmalar yapmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı'na eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Doha'daki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin yedinci toplantısına katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi açıklamalar: Yeni imzalar atılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, asgari ücretle ilgili "İşçilerimizi zora sokmayacağız" açıklamasında bulundu. Erdoğan Katar'la yeni anlaşmaların imzalanacağının mesajını verdi.