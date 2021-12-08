Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yazılımla 20 Mart 2016'dan itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı. Uygulama kapsamında, adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, vatandaşların talepleri doğrultusunda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden elektronik ortamda alınabilir hale getirildi.

Bu çerçevede 20 Kasım'da yapılan düzenlemeyle İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça alınabilen yabancı dilde sabıka kaydı verilmesi uygulamasına Arapça da entegre edildi.

Arapça tercüme edilmiş adli sicil belgesinin e-Devlet üzerinden verilmesiyle 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınması sağlanmış oldu.

"GÜVEN VEREN VE ERİŞİLEBİLİR ADALET VİZYONUYLA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında yaşayan, çalışan vatandaşlarımız bugün itibarıyla Arapçanın da eklenmesi ile e-Devlet üzerinden 19 dilde adli sicil belgesinin tercümesini alabiliyor. Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Özer: Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet'ten alınabilecek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini bildirdi. Vatandaşlar daha önceki belge ve sertifikalarına da e-Devlet'ten rahatça ulaşabilecekler

Elektronik imza için yeni dönem: E-Devlet üzerinden yapılabilecek Türkiye’deki 5 milyon üzerinde elektronik imza kullanıcısını ilgilendiren bir karar alındı. Kullanıcılar artık başvuru merkezine gitmeden elektronik imza başvurularını 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek.