Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti.

İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Nebati’nin yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği tahmin edilen toplantıya TİM, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.