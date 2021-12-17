AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çorum'da saat 12.28'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım
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