Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Yasadaki boşluğu fırsat bilerek seçtikleri kurbanlara sahte senet düzenleyen vurguncuların önüne geçilemiyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması, mağdur sayısının her geçen gün artmasına sebep oluyor. Konuyla ilgili ısrarla yaptığımız haberler sonrası gazetemize birçok ihbar geldi. Vurgun yapan çetenin Türkiye çapında faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Bursa’da yaşanan mağduriyet, vahameti daha net biçimde ortaya koydu. Akılalmaz vurgunda yargı ve Emniyet uzantıları ortaya çıkan şebekenin, FETÖ ile bağlantıları da tespit edildi. Olay, 2012 yılında Bursa’da gerçekleşti. Sanayicilik yapan Sabri Yedikardeşler’e (vefat etti) sahte imza ile 5 milyon 650 bin liralık senet düzenlendi. Sabri Yedikardeşler’in üç çocuğu olayın peşini bırakmadı.

GİZLİ SES KAYDI ALDILAR

Gündeme getirdiğimiz senet vurguncuları haberleri üzerine gazetemize ulaşan oğul Muhsin Yedikardeşler, olayı şöyle anlattı: Babam o dönemde Alzheimer tedavisine başlamak üzereydi. Biz de mahkeme kararıyla babamın işlerini yönetebilmesi için annemizi vasi olarak atadık. Bir gün evimize icra kâğıdı geldi. Üç ayrı dava açılmıştı. Babamın kiracısı olan ve oto yıkama işi yapan kişi, 1 milyon 350 bin, 2 milyon ve 2 milyon 300 bin liralık üç ayrı senet ile icra takibi başlatmıştı. Kiracımız babamın imzasını taklit ederek senet düzenlemiş. Hemen ikisine itiraz ettik, üç senet bire düştü. Ancak takip devam etti. Davayı açan kişi ile görüşmek istedik. Üç kardeş kiracımız ile bir toplantı yaptık. Ancak yaşanılan olay dolandırıcılık olduğu için gizli bir ses kaydı almak istedik. Yaptığımız görüşmede dolandırıcı kişi, bu işin büyük boyutlu olduğunu, davayı kendisinin kazanmasının kesin gözüktüğünü söyledi.



Muhsin Yedikardeşler

"PARANIN 3'TE 1'İ DİREKT FETULLAH GÜLEN'E"

Oto yıkama işi yapan bir kişinin bu kadar büyük meblağı borç veremeyeceğini söyleyen Muhsin Yedikardeşler "Zaten o dönemde babamın nakdî olarak banka hesabında 12 milyon lira parası vardı. Nakit parası olan bir kişi bu kadar borç alır mı? Dolandırıcılarla yaptığımız sohbet sertleşince, olayın aslı ortaya çıktı. Malum kişi işin FETÖ ile ortak yapıldığını söyledi. Ses kaydında tam olarak ‘Bu benim yapacağım bir iş değil, işin içinde FETÖ ve yargı mensupları var. Ben zaten buradan ufak bir komisyon alacağım. Paranın üçte biri direkt Fetullah Gülen’e, üçte biri cemaate, kalanı da hâkimlere ve bana bölüştürülecek’ cümleleri geçiyor. Üzerinden 9 yıl geçti ama bir sonuç alamadık" dedi.

FETÖ liderinin yelpazecisi sahte kimlikle yakalandı FETÖ elebaşı Gülen'in konuşması sırasında yelpaze sallamasıyla tanınan Adem Zengin, farklı kimlikle İzmir Dokuz Eylül Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay boyunca sürdürdüğü koronavirüs tedavisi sonrası hastane çıkışında gözaltına alındı.

Sahte senet vurgununa çözüm önerisi: ‘El koyma’ yetkisi savcıya verilebilir MHP'li Yücel Bulut "Bilirkişi senedi süratli bir şekilde incelemeli. Savcılar daha etkin rol üstlenmeli. Sahteliği konusunda kuvvetli şüphe olan senetlerin teminatsız şekilde işlem görmesi engellenebilir" dedi.

Sahtekârlığa karşı yeni çalışma: Önüne gelen senet düzenleyemeyecek Kırtasiyelerde satılan senetlere belli kriterler getiriliyor. Filigranlı, özel basım, seri numarası olan senetler kullanılacak. Senetle birlikte, hukuki sözleşme de imzalanacak.