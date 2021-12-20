Türkiye Gazetesi

Asgari ücretlilere yapılması planlanan vergi istisnasının 18,5 milyon çalışanı kapsayacağını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği taktirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak” şeklinde konuştu.

MAAŞLARIN BRÜT 5 BİN LİRALIK KISMINDA VERGİ ALINMAYACAK

Elitaş, "Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanı'yla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin ardından emekliye yüzde 40 zam geliyor Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam, emekli maaşlarında beklentileri yükseltti. Emeklilere enflasyon farkının yanı sıra ayrıca yüzde 25 oranında zam yapılacağı ve toplam maaş artışının yüzde 40’a yaklaşacağı konuşuluyor.