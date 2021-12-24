Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.
Yakalananlardan 7'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu belirlendi.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı tutuklandı Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Yunanistan'ın ölüme itti, Türkiye ölümün kucağından aldı: 52 göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurları, İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında 52 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti. Ölümün pençesine atılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7'si FETÖ, 1'isi ise terör örgütü DHKP-C üyesi 8 teröristin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı.
Etiketler : yunanistan,terör,haberler,yakalandı,