Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-AHaber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Korumalı mevduat programı ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Kur korumalı mevduat sistemi) Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın Türk Lirası'na güvendiğini gösteriyor. Hele hele bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda Türk Lirası'na "Kaybettim ama Türk Lirası değer kazansın yeter" demesi güzel bir göstergeydi. Türk Lirası gücünü ekonomik altyapıdan, üretimden ve finansal sektörün sağlamlığından alıyor.

TL MEVDUATI NE KADAR ARTTI?

Programın açıklamasından beri Türk Lirası mevduatlar bugün saat 15 itibariyle 23,8 milyarın üzerinde arttı. Artmaya devam ediyor.

"SABRETMEKTE FAYDA VAR"

(Dolar/TL) Daha iyi olacak. Acele etmiyoruz. İstikrarlı şekilde gerek Maliye gerekse Merkez Bankamızın dayanışmasıyla, bizlerin de katkılarıyla yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var.

VADEDEN ÖNCE PARA ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Vadeden önce para çekilebilir mi diye soruyorlar. Evet çekilebilir. Hesap vadesiz hesaba dönüşecek sen de alman gereken paranı rahatlıkla alacaksın. Ama bir şeye güveneceksin, benim artık kaybım olmayacak. Kur stabil hale gelmiş olacak. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ NE KADAR SÜRECEK?

Kurdaki stabilizasyon çok kısa sürede gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankamız aceleci hareket etmeyecek. Kademeli bir şekilde tekrar geldiği yere doğru inşallah dönecek ve Türk Lirası da orada kendi asli gücünü bulacak. Bu bir hafta mı sürer, 10 gün mü sürer... Ama biz buradaki adımlarımızı gerek Hazine, gerek Merkez Bankası olarak atıyoruz.

KURDAKİ DÜŞÜŞ ETİKETE NE ZAMAN YANSIR?

Hazine Maliye, Ticaret, hatta Tarım Bakanımıza talimatları verdik. Kontrollerimizi sıklaştıracağız. Asla bunlara taviz vermeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızı bu şekilde spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok.

Eğer fiyat indirimleri hızla yapılmazsa bakanlıklarımız bunların üzerine gidecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız. Döviz kurlarındaki düşüşleri fiyatlara yansıtmayanlara gereken yaptırımları yapacağız. Kur çıkarken fiyatları aniden yükseltip kur düşerken yansıtmayanlar ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Stokçulara da müsaade etmeyeceğiz. Çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Stokçuluğa ağır ceza vermek suretiyle tedbirlerimizi artırmış olacağız. Bu konuda kararlıyız.

TÜSİAD'IN BİLDİRİSİ

Ülkesinin ve milletinin hayrına düşman olanlar yine iş başında. Biz bunlara rağmen ekonomik bağımsızlık mücadelemizi sürdürüyoruz.

İstihdamı, yatırımı önceleyen projelerle adım atıyor, sivil toplum kuruluşlarımızdan da buna uygun aksiyona geçmelerini bekliyoruz. Bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşuyla Haziran'da görüşme yapmışlar. Haziran'dan sonra olayların patlak verdiği gün kalkıyor Bay Kemal mesaj atıyor.

Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği gariP bir açıklama yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği dönemde kimse, 'Aşağıdan baskılar geliyor, o yüzden bu açıklamayı yaptık' diyemez. En çok baskıyı hükümet görür.

Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Gerçekten yerliysen, milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerlisin, ne millisin. Biz Türkiye'ye özgü bir ekonomi modeli inşa ediyoruz. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz. Faiz düzeni zulüm düzenidir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim. Bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem. Onların ne yanında ne arkasında yer alamam.

ESKİ MB BAŞKANI DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİ

Bu zat suç işlemiştir, bunları hesaba çekecekler. Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında bunun bedelini öder.

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