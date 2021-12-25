Türkiye Gazetesi

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gençlik, ilginç bir noktayı yakalamış. "Gölgelerin üzerimize geldiği en zor zamanlarda güneşin doğuşuna binlerce şahit olduk. Yine haklı çıktı." Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyor, bağrımıza basıyoruz.

Teknofest gençlik size sesleniyorum: Siz farklısınız. Farklılığınızı 2023'e kadar güçlenerek devam ettirmelisiniz.

Kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde kanlarıyla, canlarıyla Antep'in savunmasına öncülük eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.

Milletimiz sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor, sorunları istismar ediyor.

Tam kapanma çağrıları altında ekonomimize kontak kapatma zorunda kaldılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle? Önce siz ne yaptınız, belediyeleriniz ne yapıyor? Bunu millete anlatın. Her tarafı kanalizasyon götürüyor ama bunlarda bir şey yok.

Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin tüccarını, hakimini, bürokratını tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'nin üretim yapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine gittiler çağrıyı 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinden medet umdular.

Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar banka rezervi vardı. 120 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Demek ki bağımsız. Sen oradan çıkınca sana verilen gizli belgeleri paylaştın. Sende bu noktada haysiyet yok. Arkadan istatistik kurumuna gitmek istedin. İstatistik kurumu nefis bir cevap verdi. Siz imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz dedi. Sizinle ilgili paylaşacak hiçbir bilgimiz yok, çok istiyorsanız yazılı olarak bildirin biz de size yazılı cevap veririz. Çılgına döndü.

Asiye yavrumuzu dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesi'ne naklettik, orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak. Tabii ilginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor ne gidiyor, ne yapıyorlar hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız gayreti içinde. Kandıramayacaksınız. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Biz de anneyi de babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, çok daha ideal bir yere inşallah çalışmak üzere sevk ediyoruz.

Bu sene büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum.

Muhalefetin Türkiye'ye sunabilecek hiçbir vizyonu olmadığı bu süreçte ortaya çıkmıştır.

Ayrıntılar geliyor...