Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." denildi.

MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyuruldu.