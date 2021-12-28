Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 859’uncu gününde de devam ediyor. Ailelerin sayısı çığ gibi büyürken Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden gelen aile ile birlikte sayı 251’e yükseldi.

OĞLUNA DÖNMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Silvan ilçesinden gelen anne Adla Yıldırım, oğlu Mehmet Akif Yıldırım’ın 2014 yılında 25 yaşındayken Irak’a inşaat işçisi olarak gittiğini ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Yıldırım, oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Yıldırım, açıklamanın ardından oğlunun fotoğrafını alarak diğer ailelere dahil oldu.

Evlat nöbetinde ailelere destekler devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 835’inci gününe girerken, ailelere bir destek de Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak’tan geldi.

Evlat nöbeti 832'nci gününde: 3 senedir oğlumdan haber alamıyorum Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 832’inci gününde de devam ediyor.