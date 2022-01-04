Türkiye Gazetesi

Pandemi etkisiyle çip krizi sonucu sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında artış yaşanırken vatandaşlar da araç kiralamaya yöneldi. Araç kiralamaya yönelik talep doğrultusunda harekete geçen firmalar da çalışmaları sıklaştırdı. İnternet tabanlı platformlar üzerinde online altyapıları geliştirerek hızlı ve güvenilir bir hizmet politikası için uğraşan firmalar sektörde yaygınlaşmaya başladı.

ARAÇ KİRALAMA 2022 YILINDA SIÇRAMA YAŞAYACAK

Geçen sene Kurban ve Ramazan Bayramı arasında tavan seviyeye ulaşan araç kiralama talepleri hızlı artışını sürdürüyor. Araç kiralayanların yüzde 56'sı en az maliyetli araçları istiyor. Bu dönemde en ucuz araç 300 liradan kiraya veriliyor. Araç kiralama platformu kurucu ortağı Yaşar Çelik, saatlik ve günlük kiralamalarla araç kiralama sektörünün 2022 yılında sıçrama yapacağını söyledi. Çelik, yakın dönemde maliyetlerinden dolayı taksilerden daha fazla tercih edileceğini beklediklerini vurguladı.

GÜNLÜK ARAÇ KULLANMAK TAKSİYE BİNMEKTEN DAHA UCUZ

İnsanların 60 kilometrelik mesafeye ödeyeceği ücretle bir günlük araç kiralamayı tercih ettiğini belirten Çelik, "Bugün İstanbul'da Beylikdüzü'nden taksiyle Beşiktaş'a gelmeniz 200 liranın üzerinde tutuyor. Onun yerine bir günlük araba kiralamak mantıklı geliyor. Buradan hareketle de araç kiralamanın şehir içinde de 2022 yılında yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Sektörde yeniliklerin takip edildiğini belirten Çelik, dünyada artan elektrikli araç kullanımına kiralama sektörünün de dahil olacağını ve yakın dönemde hali hazırda kullanılan hibrit araçların yanına yüzde 100 elektrikli araçların ekleneceğini belirtti. Çelik, elektrikli araçlara doğru bir geçiş olduğunu söyledi.

Taksilerde fahiş fiyat iddiası: Bakanlık harekete geçti Taksilerde fahiş fiyat uygulandığı iddiası sonrası harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinin incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.