Türkiye Gazetesi

Bitlis merkezli 4 ilde gerçekleştirilen PKK operasyonunda 8 kişi yaklandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.



İçişleri Bakanlığı açıkladı: Dağlardaki terörist sayısı 156'ın altına düştü İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2021'de toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan 84'ünün sözde üst düzey terörist olduğunu açıkladı. Son verileri göre Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına indi.



Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu: Orası bir yalan dünyası PKK darbe almaya devam ediyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu. Tekrar vatanına ve ailesine geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten terörist F.Ş. “"Tekrar vatanıma dönmek ve aileme kavuşmak çok güzel bir duygu. Bunun için çok mutluyum. Buradan o taraftakilere söyleyeceğim şey; sadece oranın bir yalan dünyası olduğu. Oradan kaçmak isteyen çok kişi var biliyorum" ifadelerini kullandı.