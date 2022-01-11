Türkiye Gazetesi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500’ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" dedi.

EVSİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TESİSLERİMİZİ DEVREYE SOKTUK

Hali hazırda çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tütüncü, "Kış sezonu öncesinde hazırlıklarımızı tamamlama babında evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk. Olumsuz hava koşullarında trafikte kalan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir olumsuzluk yaşanan noktalara mobil büfelerimizi hızlı bir şekilde sevk edeceğiz. Sokak hayvanlarımız için şehrimizin en uç noktasına kadar farklı farklı yerlerde mama dağıtımlarımız, bakım ve tedavi hizmetlerimiz de bu süreçte devam edecek." ifadelerini kullandı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

Çarşamba (Yarın) sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) karla karışık yağmur (sulukar) şeklin görülmesi beklenen yağışların, öğle saatleri itibari ile kar şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Perşembe akşam saatlerinde kadar bölgemiz üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği beraberinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin edilmektedir.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de eğitime bir gün ara verildi.

Edirne'de kar yağışı başladı Edirne’de günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Karın başlaması en çok vatandaşları ve çiftçileri sevindirdi.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: Çığ riski var Meteorolojiden edinilen bilgiye göre hava durumu ülke genelinde bulutlu Karadeniz kesimlerinde yağışlı Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.