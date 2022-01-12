Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in fezlekesi gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına, “Bu işi hızlıca çözün, bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından Meclis’te Anayasa ve Adalet Komisyon üyelerinden oluşan Meclis Karma Komisyonu’nun bu hafta ya da en geç haftaya toplanması için planlama yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, Karma Komisyon’un HDP’li Semra Güzel ile ilgili dosyaları öne alacağı ve bir an önce dokunulmazlığının kaldırılması için süreci hızlıca tamamlayacağı belirtildi. AK Parti kurmayları, Komisyonun toplanmasının ardından Semra Güzel ile ilgili aynı kapsamdaki dosyaların birleştirilerek ele alınacağını ifade ederek, “Hangi dosyaların alınacağı Komisyon Başkanının takdirinde ama bunu öne alacağız. Komisyon, kamuoyunun baskısını dikkate alır” değerlendirmesini yaptı.



HDP'li Semra Güzel'in, sözlüsü olarak tanıttğı terörist Volkan Bora ile çekilmiş fotoğrafı

“MUHATAP ALIR MIYIM?”

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon kanalında yaptığı söyleşi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayına katılarak, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına verdiği cevaplardan dolayı memnun olduğunu belirttiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun programın sonunda kendisini de programa bağlanmaya davet etmesi ile ilgili olarak ise, “Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?” dediği öğrenildi.

“DAHA FAZLA YANSITMALIYIZ”

MYK toplantısında ayrıca, yeni ekonomi modeliyle ilgili gelişmeler de ele alındı. Bununla ilgili AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından yapılan ankete göre, vatandaşların yaklaşık yüzde 70’inin yeni ekonomi modelini desteklediği ve güven duyduğu belirtildi. Ankette ayrıca, 20 Aralık'ın ardından döviz kurundaki düşüşle beraber AK Parti'nin oy oranlarının yüzde 40'a çıktığı da anlatıldı. Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleye devam edileceğini bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kurmaylarına, “Bu iyileşmeleri sokağa, topluma ve hanelere daha fazla yansıtmak için çalışmalıyız. Bunun üzerinde durmalıyız. Bir iyileşme ve memnuniyet var. Bunu kalıcı hâle getirmemiz lazım. Neler yapıldığını vatandaşa iyi anlatın” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın enflasyonun düşürülmesi ve vatandaşın satın alma gücünün düşmesinin engellenmesi gerektiğini de ifade ettiği belirtildi.

HDP’li vekil, PKK’lı hain ile aynı karede Adıyaman’da etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda HDP’li Semra Güzel ile terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulundu.

'SÖZLÜM' DEDİĞİ TERÖRİST İKİ ASKERİ ŞEHİT ETMİŞ

HDP'li vekil Semra Güzel'in sözlüsü olarak tanıttığı terörist Volkan Bora'nın 2015- 2016 yıllarında Adıyaman'da PKK’nın düzenlediği saldırılara katıldığı ortaya çıktı. Hava bombardımanı ile etkisiz hâle getirilen Volkan Bora'nın da aralarında olduğu 8 teröristin, 20 Temmuz 2015'te Adıyaman'da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edilip, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez’in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı. Bu arada Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye sunmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği böyle düşecek Öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP Milletvekili Güzel hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi. HDP’li vekilin önce dokunulmazlığı kaldırılacak, sonra yargılanacak ve milletvekilliği düşürülecek.

PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

