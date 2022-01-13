Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saate 410 bin 116 Covid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Omicron varyantının Türkiye'de baskın varyant haline geldiğini ve vaka sayılarının bir önceki aya oranla 4 kat arttığını belirtti, işte detaylar...



VAKALAR 4 KAT ARTTI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım." notunu düştü.



AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,16 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 138 milyon 326 bin 318'e yükseldi. En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.



Koronavirüste son durum belli oldu: Vakalar 80 bine dayandı Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi ise hayatını kaybetti.



Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı 70 bini aştı 24 saatlik verilerin yer aldığı günlük Covid-19 tablosu paylaşıldı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi ise hayatını kaybetti.