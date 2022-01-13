Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz aylarda Rus Kızılordu ile 15 konserlik Anadolu turnesi gerçekleştirdi. “Harbiye” ve “Sakarya” marşları da seslendiren Haluk Levent, konser gelirlerinin yarısını yardımlaşma kuruluşu AHBAP’a, diğer yarısını da Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını duyurdu.

MEHMETÇİK'E 150 BİN TL BAĞIŞ

Bunun ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Haluk Levent ile görüştü. Şarkıcı, bu vesileyle Mehmetçik Vakfı’na 150 bin TL’lik bağış gerçekleştirdi. Bakan Akar hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı ünlü sanatçıya teşekkür etti. Levent de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Haluk Levent, vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar’ın Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı sohbette eski günler de yad edildi.

Acun Ilıcalı'nın bağışı nereye gitti? Haluk Levent açıkladı AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, orman yangınları için 5 milyon liralık bağış yapan Acun Ilıcalı'nın yardımlarının nereye gittiğini açıkladı.

Haluk Levent paylaştı, gözyaşları sel oldu Haluk Levent sosyal medyadan Marmaris'te yaşanan yangınla ilgili bir video paylaştı. İzleyenler gözyaşlarına boğuldu.

Haluk Levent ve Bager'den 5G teknolojisi ile bin 400 kilometreden piyano düeti 5G’nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde Haluk Levent Vodafone Park’tan, Bager Çalışcı ise Muş’tan piyanoda ‘Elfida’ adlı parçayı çaldı. Levent ve Çalışcı, bin 400 kilometre uzaklıktan karşılıklı olarak piyanolarının tuşlarına bastı.