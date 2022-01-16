Türkiye Gazetesi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında H.D, örgüte yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. HTS incelemesinde 2016’da cep telefonuyla HDP’li Semra Güzel ile çok sayıda irtibat kurduğu belirlenen H.D, kendisine ait telefonla terörist Volkan Bora’nın Güzel’le görüştüğünü söyledi. H.D, ifadesinde “Bu buluşmadan bir hafta sonra Volkan Bora, bir örgüt mensubuyla yanıma gelerek bir not vereceğini ve bu notu Diyarbakır’da Semra Güzel’in çalıştığı hastaneye götürmem gerektiğini söyledi. Volkan Bora, notu teslim ederek “Koçero gülü, dememi istedi, bunun kendi aralarındaki şifre olduğunu söyledi. Diyarbakır’da Güzel’in çalıştığı hastaneye giderek notu teslim ettim” dedi.

Millet İttifakı liderlerinden Semra Güzel için çıt yok PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'e suskun kalan Millet İttifakı liderlerine tepki yağdı.

Semra Güzel'in dosyası kabarık! Bir dakikada aday yapmışlar Meclis’e gelen fezlekede HDP’li Güzel’in “PKK için ‘gelecek vadettiği’ gerekçesiyle milletvekili olmasının önerildiği, KCK’nın da adaylığına bir dakikada onay verdiği belirtildi.