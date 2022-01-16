Türkiye Gazetesi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) 5 adaylı başkanlık seçimi öncesinde gerginlik yaşandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul öncesinde 5 adaydan biri olan Yahya Uğur ve mevcut başkan Eyüp Aksu taraftarları arasında arbede çıktı.Tartışma esnasında çevik kuvvet ekiplerinin olaya müdaha ederek ortamın sakinleşmesiyle üyeler, genel kurul için salona alındı.

Beş adayın ortak teklifi ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Engin Türkmen, Divan Başkanlığı için seçildi.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Yahya Uğur, Yaşar Arabul, İrfan Öztürk ve Hanife Zeynep Kılıç'ın aday olduğu seçimlerde mevcut başkan ve aday Eyüp Aksu'nun faaliyet raporunu okurken tekrar bir tartışma ve arbede daha yaşandı. Olay üzerine Divan Başkanı seçilen Türkmen, güvenlik güçlerini salona çağırarak müdahale etmesini istedi.

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası seçimlerinde mevcut başkan ve aday Eyüp Aksu konuşma yaptığı sırada tartışma çıktı. Güvenlik ekiplere duruma müdahale etti.

"İBB'NİN NOTERİ OLMADIK, OLMAYACAĞIZ"

Aksu, yaptığı konuşmada 4 yıllık görev süresinde yaptıkları çalışmaları anlatırken pandemi sürecinde de esnafın yanında olduklarını belirtti. Aksu, salgında sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verdiklerini söyleyerek "Beş bin taksi plakası teklifini 11 kez reddettirdik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İBB'nin noteri olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız." ifadelerini kullandı.

İTİRAZ ÜZERİNE OYLAR TEK TEK SAYILDI

Yönetim Kurulu faaliyet ve denetim raporlarının ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. İtirazların ardından oy sayımı tek tek yapıldı. Seçimde odaya kayıtlı aktif 9 bin 967 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanlığı yeniden Yahya Uğur'un İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan seçimin ardından sona erdi. Yahya Uğur yeniden başkan.

İBB ile taksiciler anlaştı ∂ Kurban Bayramı’nın ilk gününde İBB tarafından, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ne bağlı 400 taksinin taksimetrelerinde yaşanan entegrasyon sıkıntısından dolayı çalışma ruhsatı askıya alınmıştı.