Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği'nden, Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara yönelik açıklama geldi.

KAPATILACAK YOLLAR

Valilik açıklamasına göre, yarın saat 11.00 itibarıyla Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 no'lu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Taksim'den gelen akım, Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilirken, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ile Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Konya’da kuvvetli rüzgar: Kum fırtınası nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı Konya'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar nedeniyle ilçe ve çevre yollarda kum fırtınası yaşandı. Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Yarın Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılacak. Bu sebeple bazı yollar trafiğe kapalı olacak.