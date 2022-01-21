Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün akşam 20.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, 11 ÜS hattı ile Üsküdar-Sultanbeyli’ne sefer düzenleyen İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli Sanayi durağında bir panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı.

5 KİŞİ İETT ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR

İETT otobüsü sol tarafa doğru geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldı. Kaza sonrası İETT şoförü Kayır, araçtan inerek kaza raporunun tutulmasını istedi. Kazaya sinirlenen minibüs şoförü ise yanındaki 4 kişi ile araçtan inerek İETT şoförüne tekme, tokat atarak, saldırdı. Aldığı darbeler ile yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular yetişti. Saldırganlar is olay yerinden hızla kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURNU KIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şoföre 10 gün iş göremez raporu verildi. Hastanede burnunun kırıldığı tespit edilen İETT şoförü Kayır, darp raporu alarak saldırıyı gerçekleştiren panelvan minibüs sürücüsüyle yanındaki 4 kişiden şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıslar için harekete geçerken, dehşet dolu dakikalar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

5 kişi tarafından saldırıya uğrayan İETT şoförü Sezgin Kayır, “ Sultanbeyli’de sanayi durağında yolcumu indirdim. Sanayi durağından aşağı inerken solumdan gelen araba önüme kırdı. Ben vurmamak için sola attım kendimi onun aynasına dokundum. Kaza raporu tutmak için peronlara davet ettim. Onlarda gelmek yerine bana hakaret ederek dövdüler, gözlerimi açtığımda Hastanede buldum kendimi. Hastanede darp raporu aldım. Burnum kırıldı. Karakola giderek şikayetçi olacağım” açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLARA SESLENDİ

Yetkililere seslen Şoför Sezgin Kayır, “ Biz milletin çoluğunu, çocuğunu taşıyoruz. Milletin Cem güvenliği bizim ellerimizde Şoföre şiddette hayır. Biz dikkatli bir şekilde kimsenin saçının teline zarar gelmeden gidecekleri yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir muameleye maruz kalıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde şoföre şiddete hayır. Biraz daha öngörülü, biraz daha nazik, anlayışlı olmalarını rica ederiz. Tek isteğimiz bu “ diye konuştu.

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