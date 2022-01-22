Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde İstanbul'da şiddetini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından gerçekleştirilecek uçuşların etkileneceği belirtildi.

Duruma ilişkin Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra açıklama yapıldı.

Açıklamada bugün gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı alındığı belirtilmişti. 5 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın (23 Ocak) gerçekleştirilecek uçuşlarda da yüzde 15 oranında uçuş azaltımına gidilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) tarafından konuya dair toplantı yapıldı ve yarın uçuşların azaltılacağı belirtildi.

'YÜZDE 15 ORANINDA AZALTMA YAPILACAK'

Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 23.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda peş peşe operasyon! 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen 14 kilogram esrar, 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarla ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu öğrenildi.

İstanbul ile Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanları, 11-17 Kasım'da günlük ortalama sefer sayıları bakımından Avrupa'da en yoğun ilk 10 havalimanı arasına girmeyi başardı.

Sabiha Gökçen uçuşlarına sis engeli Yarın hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 azaltma yapılacağı bildirildi.