Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar sebebiyle motosiklet ve scooter kullanımı yasaklandı. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan kar açıklaması: 3 gün sürecek Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı kar yağışı ile ilgili açıklamada, yağışın 3 gün süreceğini bildirdi.



İstanbul Valisi Yerlikaya’dan vatandaşlara önemli uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayalım Dün itibariyle etkisini gösteren kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü. Birçok yerde yollar kapandı yurdun genelinden peş peşe kaza haberleri geldi. Vatandaşı yaşanacak olumsuzluklara karşı uyaran İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım uyarısında bulundu.