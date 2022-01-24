Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile Tekirdağ'dan İstanbul'a giriş yapacak araçların kontrol edildiği Polis Uygulama Noktalarında denetimler sıklaştı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sınıra giderek talimatları yerinde inceledi.



VALİ TALİMATLARINI YERİNDE YİNELEDİ

Vali Yıldırım görevli personellere, araç sürücülerine gerekli ikazları yaparakİstanbul'daki hava şartlarınormale dönene kadar İstanbul istikametine araçların gidişlerine izin vermemeleri konusunda talimat verdi.

Vali Yıldırım’a denetimleri esnasında, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

Tekirdağ'da kar beklenirken dolu yağdı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yoldaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Trakya istikametinden araç girişi durduruldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00e kadar durduruldu. Alışveriş merkezlerinin kapanış saati ise 19.30'a çekildi.