Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamada, 4 teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB:43 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.