Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye ve üreticilere verilen destek arttırılmaya devam ediyor. Son olarak Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, üretim ve çiftçilik kapsamında 200 bin kişiye 630 milyon lira destek vereceklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini söyleyen Pakdemirli, çiftçiler için önemli müjdeyi açıkladı.

'BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARINA YATMAYA BAŞLAYACAK'

Bakan Pakdemirli "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

200 BİN ÜRETİCİYE 630 MİLYON LİRA DESTEK

Bakan'ın açıkladığı destek paketine göre hububat, baklagil ve dane mısır desteğinde 145 bin 28 kişiye 526 milyon 798 bin 874 lira, sertifikalı tohum kullanım desteğinde 49 bin 185 kişiye 80 milyon 651 bin 679 lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatında 404 kişiye 10 milyon 669 bin 371 lira ve son olarak kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi konusunda 14 bin kişiye 8 milyon 38 bin 916 lira, çiftlik muhasebe veri ağı katılım primi olarak da 5 bin 622 kişiye 3 milyon 373 bin 200 lira destek verilecek.

Çiftçi için yeni destekler yolda Mazot ve gübre gibi girdi maliyetlerinden olumsuz etkilenen üreticiye destek geliyor.

Çiftçilere gübre desteği de geliyor Gübre fiyatının son bir yılda dört kat artması nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere Hükûmet desteği geliyor.

Çiftçinin yüzü gülüyor: Gübre ve yem fiyatları düştü Kurdaki düşüş yem ve gübre fiyatlarını aşağı çekti, yüzde 15-20 indirim yapıldı. Bu gelişmenin gıda fiyatlarını aşağı çekeceğini belirten sektör temsilcileri indirimi yeterli bulmadı. Temsilciler, "İki ayda yüzde 200 zam yapıldı. Devamı da gelmeli" diyor. Dövizdeki gerilemeye rağmen bazı marketler ise zam yapmaya devam etti. Süt ürünleri ve çaya gelen zamlara sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.