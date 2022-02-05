Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik terörle mücadeleye devam ediyor, PKK'lılara göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiği belirtilirken, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı: Operasyonlarda 47 terörist etkisiz hale getirildi Bu yılın ocak ayında 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca toplam 5 terör eyleminin de engellendiği açıklandı.

ATAK helikopterleri vurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.