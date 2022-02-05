Türkiye Gazetesi

Ege ve Akdeniz’den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla yola çıkan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794'ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edilerek havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi’nde ölüme terk edildi. Yaşanan olaylarda toplam 11 göçmen hayatını kaybetti.

ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR

Balıkesir, Çanakkale ve İzmir’in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesiyle karşılaşarak ölüme terk ediliyorlar.

Botları batırılmaya çalışılıyor.

23 BİN 676 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen 848 olayda, 23 bin 676 kaçak göçmeni umutla çıkılan yolculukla yakaladı. 2021 yılında ise toplam 15 göçmen bu yolda hayatını kaybetti. Ayrıca 113 organizatör ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

11 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Ege ve Akdeniz’den yolculuğa çıkan toplam 15 bin 794 göçmen, Yunan ekipleri tarafından Türk sularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, birçok göçmeni sağ salim kurtara bildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında geçen yıl 11 göçmen hayatını kaybetti.

YUNAN EKİPLERİ BOTLARINI BATIRMAYA ÇALIŞIYOR

Geri iteme olaylarından biride 202 yılının Mart ayında Muğla’da yaşanmıştı. Sahil Güvenlik botundaki Yunan askerleri, demir sopalarla göçmenlerin botunu batırmaya çalışırken görüntülenmişti. Umut yolculuğunda ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmıştı. Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.