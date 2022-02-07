Türkiye Gazetesi

İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR'DA 4 KATLI BİNADA PATLAMA

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

3 katlı binada patlama meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alındılar.

"DOĞALGAZ KAYNAKLI BİR PATLAMA"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, son durum hakkında NTV'ye yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 3 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" dedi.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ise olayda 4 yaralının olduğunu ve 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Binada maddi hasar olduğunu yineleyen kaymakam Demiryürel, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu doğrulayarak patlamanın meydana geldiği binanın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...