Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Kazdağları'ndaki kar yağışı nedenşyle bölgede mahsur kalan personeller için belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının müsait hale gelmesi durumunda Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibi mahsur kaldı. Vali Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine etti. Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefonla irtibat halinde olduklarını kaydetti. Bölgede çalışmalar sürüyor.

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