Türkiye Gazetesi

AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere seslendi. Erdoğan, “Bu danışma meclisinin Samsun'umuzun geleceği için çok verimli olacağına inancım tamdır. Sizleri İstanbul’dan selamlıyorum" dedi.

"Yapacağınız bu toplantının ve alınacak kararların Samsun'umuz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Biliyorum ki Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok büyük bir gayet içerisinde. Rabbim gayretiniz ziyade etsin. Birlik ve beraberliğinizi daim eylesin" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri birçok şeyler söyleyebilir. Ama biz çalışmamıza bakacağız. Gayretimize bakacağız. Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu; 20 yıl içerisinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık bunları duymayanlara duyurmak. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır" dedi.

"YAPTIKLARIMIZI DUYMAYANLARA DUYURALIM"

"Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla hiç alakamızın olmaması gerekir. Teşkilatımıza o noktada güveniyorum" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bizim dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller. Ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım. Bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki eğer bu ülkede bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar, bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler.

Erdoğan açıklamıştı: KDV indirimi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranına ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BAE ziyareti öncesi önemli mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyarete ilişkin, iki ülke dostluğuna atfedilen önemi göstermenin yanı sıra iş birliğinin daha da ileriye taşınmasına vesile olacağını ifade etti.