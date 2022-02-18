Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz | ANKARA

Göçle ilgili bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi: Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 700 bin civarında geçici koruma statüsünde Suriyeli var. 2011 yılından itibaren bunların hepsinin kaydı yapılıyor. Gelir gelmez sağlık taramaları yapılıyor. Daha sonra kamplara alınıyor. Millî Eğitim Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bütün kurumlarımıza kadar bunlarla ilgili Türkçe dâhil olmak üzere bütün uyum çalışmaları başlatılıyor. 2021 sonu itibarıyla Türkiye vatandaşlığına alınan Suriyeli sayısı, 84 bini çocuk olmak üzere 194 bin. Türkiye’de 700 binin üzerinde de Suriyeli çocuk doğdu.

ŞAM’DAN GELENLER VAR

Suriye’den gelişler karakter değiştirdi. Daha önce iç savaşın olduğu bölgelerden gelenler vardı. Son zamanlarda kaçak olarak yakalayıp mülakat yaptıklarımızın önemli bir bölümünün ekonomik kriz sebebiyle Şam ve çevresinden gelenler olduklarını görüyoruz. Şam tarihin en büyük ekonomik sıkıntılarından birini yaşıyor. Çok ciddi bir göç hareketi var. Bu yıl Suriye sınırımızda engellediğimiz sayının yüzde 20-25’ini Şam bölgesinden gelenler oluşturuyor. Ekonomik gerekçelerle Türkiye’ye kaçak girenleri direkt kampa alıyoruz. Geçici koruma statüsü; savaş bölgelerinden gelenlere sağlanan bir statüdür. Şam’dan gelenlere bu statüyü vermeyeceğiz.

SURİYELİLERİN ADRES BEYANI

3 milyon 700 bin Suriyelinin sayımı yapıldı. Yüzde 71,01’ni bize verilen adreslerde bulduk. Bunu iki ayda yaptık. Bütün Suriyelilerin cep telefonları bizde var. İstediğimiz zaman irtibat kurabiliyoruz. Onlara da diyeceğiz ki; iki ay askı süreniz var, bildirmezseniz pasifize olacaklar. Yani hiçbir şeyden yararlanamayacaklar. Bu güncelleme meselesi dönem dönem yaptığımız bir iş. Bu sefer fillî ve fiziki olarak güncelleme kabiliyetini de ortaya koyduk.

KAÇAK GÖÇE PARMAK İZİYLE ÇÖZÜM

Afrika’dan Türkiye’ye kaçak geliyorlar, girdikten sonra pasaportlarını yırtıp atıyorlar. Yakaladığımızda ‘Filistinli’ olduklarını söylüyorlar. Pasaportları olmadığı için uyrukları belirlenemiyor. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. Kendi parmak izi sistemimizi Afrika’daki bütün büyükelçiliklere gönderdik ve bugün itibarıyla başladık. Oradaki sistemi jandarma ve polis sisteminde de entegre ettik.

4 BİN 500 KİŞİ BAŞKA YERE TAŞINMIŞ

İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli mültecilerin suça karışma oranlarını açıkladı. Buna göre kendi nüfuslarına göre 2019’da Türklerin suç işleme oranı yüzde 1,9 iken Suriyelilerin suç işleme oranı 1 oldu. 2020 yılında bu rakam Türkler için 1,9, Suriyeliler için 1,1, 2021’de ise Türkler için yüzde 2,1, Suriyeliler için yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Bakan Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan gerginliğin ardından 4 bin 500 kişinin başka yerlere taşındığını, 300 metruk binanın da yıkıldığını söyledi.

480 BİN DÖNÜŞ OLDU

Soylu: Sadece son beş yılda doğu ve güneydoğu sınırından 2,5 milyon kişi Türkiye’yi girmek için baskı yaptı ve engellendi. 480 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü. Önemli bir kısmı bizim ‘güvenli bölge’ dediğimiz 8 bin 100 kilometrekarelik alana gitti. Gönüllü dönenler haricinde, yakalayıp geri gönderdiğimiz kaçak göçmen sayısı 306 bin 138. Dünyada bu kadar güçlü bir geri gönderme yok. 14 Ağustos’ta Afganistan’a geri gönderimi durdurmuştuk. 27 Ocak itibarı ile hava yolu ile yeniden başlattık. Şu ana kadar 1.300 kişi geri döndü.

LAVRION YİNE PKK YUVASI

Bakan Süleyman Soylu “Yunanistan yaklaşık 7-8 aydır Lavrion Kampını tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi. İçerde, kırsalda zayıflayan terör örgütü şehirlerde eylem yapma talimatı verdi. Bu talimatı yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır bizatihi Murat Karayılan’ın kendisi yönetmeye çalışıyor. Lavrion kampındaki teröristleri uçaklarla Yunanistan’dan Irak’a, oradan da terör kamplarına taşıyacak bir hat üzerinde çalışıyorlar. Bizim istihbaratımızın tespiti ve yakalananların verdiği bilgiler bu yönde” dedi.

İçişleri Bakanlığı Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıkladı İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, son verilere göre ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 484 bin 400, Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısının ise 3 milyon 739 bin 859’a ulaştığını açıkladı.

Esad’ın işkencecisi Suriyeli istihbaratçı Enver Raslan ömür boyu hapse mahkum edildi Almanya’da 2019 yılında yakalanan Suriyeli istihbaratçı Raslan görülen davada insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Federal Başsavcılığı tarafından alınan karar Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

Suriyelilerden istihdama 500 bin kişilik destek Suriyeli iş adamlarının Türkiye’deki yatırımları 10 milyar, ihracata katkıları ise 3 milyar doları aştı. ASSİAD Başkanı Asfur "50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 10 milyar doları geçmek" dedi.