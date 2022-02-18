Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı olan Ali İhsan Reis, bir süredir sağlık problemleri sebebiyle Samsun Bafra'daki hastanede tedavi görüyordu. 85 yaşındaki Reis, dün vefat etti. Merhumun cenazesi, Darboğaz Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Cenazeye katılan Bakan Soylu, evin önünde başsağlığı dileklerini kabul etti.

Helallik alınmasının ardından naaş, Darboğaz Mahallesi Camii'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Soylu, dayısının tabutunu bir süre taşıdı.

Bakan Soylu tek tek anlattı! Rakamlarla Suriyeli gerçeği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye vatandaşlığına alınan Suriyeli sayısının 84 bini çocuk olmak üzere 194 bin olduğunu söyledi. Soylu ayrıca Türkiye’de 700 binin üzerinde de Suriyeli çocuk doğduğu açıkladı.

Bakan Soylu, Sıla Şentürk'ün katilinin nasıl yakalandığını anlattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki Sıla'yı canice katleden Hüseyin Can G'nin yakalanma detaylarını anlattı. Katilin başkasına ait cep telefonu olduğunu, buna rağmen güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu'nun acı günü... Dayısı Ali İhsan Reis hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de yaşayan 86 yaşındaki dayısı Ali İhsan Reis, hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, sosyal medya hesabından duyurdu.