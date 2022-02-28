Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Bu kapsamda, her iki ülke ile yürütülen diplomatik ilişkiler, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumu ve askeri müdahalenin Türkiye’ye yansıması gibi konular masaya yatırılacak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, Türkiye’nin arabulucu olması konusunda önümüzdeki dönemde atabileceği adımlar yeniden değerlendirilecek.

ELEKTRİKTE YENİ TARİFE AÇIKLANACAK

Toplantının bir diğer önemli başlığı da yeni elektrik düzenlemesine ilişkin detaylar olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik düzenlemesiyle ilgili hazırlanan alternatifli çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılmasının ardından alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Akar’ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara

ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomik gelişmeler de gündeme gelecek.

AB ülkelerinden Ukrayna'ya 500 milyonluk destek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını açıkladı.

Ukrayna'dan Rusya'ya 'soykırım' davası Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini bildirdi.