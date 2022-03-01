Türkiye Gazetesi

Küresel ısınma ile birlikte orman yangınları arttı. Bunun en büyük acısını bu yaz gördük. Akdeniz ve Ege'de günlerce yaşanan orman yangınlarının ardından hükümet, bu konuda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yangın işçisi alımı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İzmir'de yangın faciası, 2 ölü var İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen yangında 2 genç hayatını kaybetti.

Marmara Üniversitesi’nde yangın paniği Kadıköy’de bulunan Marmara Üniversitesi’nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle üniversite öğrencileri panik içinde fakülteyi boşalttı.

İplik fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor Tuzla'da iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.