Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede; Bakan Akar tarafından Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği ifade edildi.

RUS LİMANLARINDAKİ TİCARİ GEMİLER İÇİN DESTEK TALEBİ

Görüşmede, daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğu, mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için destek beklentimiz olduğu ifade edildi.

Bakan Akar tarafından ayrıca, Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.

Akar: Tahliye için 2 uçağımız Ukrayna'da Milli Savuma Bakanı Akar, insani yardım maksadıyla Ukrayna'ya gönderilen 2 A400M uçağının hava sahasının kapatılması nedeniyle Boristopol Havaalanında olduğunu kaydederek, ilk fırsatta uçakları tahliye edeceklerini söyledi.