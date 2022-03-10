Türkiye Gazetesi

Bahar aylarının başlangıcı olan Mart, beklenenin aksine soğuk hava ve fırtınayla geldi. Yurdun birçok yerinde kar ve yağışlar etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

FIRTINA ŞİDDETİ 6-8 KUVVETİNDE OLACAK

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda zamanla batı ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bakan Karaismailoğlu gün ve saat vererek uyardı: Büyük kar fırtınası geliyor Bakan Karaismailoğlu, kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sürecek büyük bir fırtınanın beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar ve fırtına geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. MGM tarafından 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den yoğun kar ve fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar ve fırtına bekleniyor.