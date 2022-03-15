Türkiye Gazetesi

Bahar aylarının başlangıcı olan Mart ayında kışı yeniden yaşayan Türkiye, soğuk hava dalgalarıyla bir süre daha karşı karşıya kalacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde 17 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart 2022 Cuma gününden itibaren Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da kar şeklinde görülmesi beklenirken kar yağışının yer yer yoğun olacağı kaydedildi.



Hava sıcaklıklarının önümüzde ki bir hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve kar yağışlı havanın Doğu Anadolu’yu etkisi altına alacağı öngörülüyor.



Ekiplerce yapılan açıklamada meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

Meteorololojiden yeni kar uyarısı! İstanbul'a tekrar geliyor Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini, İstanbul'a cuma ve cumartesi yeniden kar yağabileceğini söyledi. İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışı 4 gün sürecek.

Meteoroloji'den bir kar uyarısı daha geldi! 4 gün sürecek Türkiye'yi 4 gündür Aybar kar fırtınasının etkisi altındaydı. Yağışlar azaldı. Havaların ısınması beklenirken meteoroloji uzmanı Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının gelebileceğini ve 4 gün sürebileceğini söyledi.

Meteoroloji İstanbul için bir kez daha tarih verdi: Yeni dalga kapıda (14 Mart 2022 hava durumu) Perşembe gününden bu yana İstanbul'da süren ve yoğunluğunu Cumartesi akşamı artıran kar yağışı, bugünden itibaren etkisini kaybediyor. Meteoroloji yeni bir soğuk hava dalgası için uyarıda bulunurken, uzmanlar yağışların Çarşamba sağanak, Cuma ve Cumartesi ise kar şeklinde hissedilebileceğini belirtti.